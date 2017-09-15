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Общество
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Политика
Трамп предложил отключить Интернет, чтобы победить террористов
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    Трамп предложил отключить Интернет, чтобы победить террористов

    17:59  15 Сентября 2017
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    Трамп предложил отключить Интернет, чтобы победить террористов

    Вашингтон, 15 сентября. Президент США Дональд Трамп предложил «выключить» Интернет, чтобы положить конец пропаганде террористов, которые активно вербуют сторонников в соцсетях.

    «С неудачниками-террористами нужно обращаться в более жёсткой манере. Интернет является их основным инструментом для вербовки, который мы должны выключить и использовать лучше!» — пишет он в Twitter.

    Американский лидер также раскритиковал власти Великобритании, которые, по его словам, принимают недостаточно усилий в борьбе с террористами. Трамп выразил уверенность, что преступники, устроившие взрыв в лондонском метро, были на заметке у британской полиции, однако это не помогло Скотланд-Ярду предотвратить атаку.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #террористы #трамп #интернет #отключение
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