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    Главные новости 15 сентября

    19:00  15 Сентября 2017
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    Главные новости 15 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей пятницы, 15 сентября.

    Договаривающимся сторонам на межсирийских переговорах в Астане удалось достичь соглашения по границам зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб. А вот договориться об обмене пленными стороны пока не сумели.

    Ученые, отметившиеся самыми остроумными и нелепыми исследованиями, получили Шнобелевскую премию. Торжественная церемония награждения прошла в Гарварде. Жидкие котики и огромные уши пожилых: кто и за что получил Шнобелевскую премию-2017.

    Пользователи социальных сетей с иронией и сарказмом откликнулись на идею украинских властей об углублении Азовского моря. Пользователи Сети высмеяли планы властей Украины углубить Азовское море.

    Очевидцы рассказали о давке и панике, которые начались после взрыва в лондонском метрополитене. В панике люди начали бить и топтать друг друга. Стена огня и давка: очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона. Всего в результате инцидента, произошедшего утром в пятницу в столице Великобритании, пострадали около 20 человек.

    Российский физик-исследователь Иван Назаренко рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца. Ученый рассказал, что будет с Землей после гибели Солнца.

    Что ждет россиян с введением налога на AliExpress, Amazon и eBay, объяснила аналитик «Альпари» Наталья Мильчакова. Что ждет россиян с введением налога на Aliexpress и Amazon, объясняет аналитик.

    В связи с ложными телефонными сообщениями о минировании задержаны первые подозреваемые. Стало известно, кто подражал «телефонным террористам». Волна лжеминирований прошла по стране на этой неделе.

    В Москве официально объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС РФ. МЧС объявило штормовое предупреждение в Москве.

    Американские ученые заявили, что обнаружили способ увеличить продолжительность жизни. По их мнению, нужно ограничить употребление калорий. Ученые придумали, как увеличить продолжительность жизни.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #взрыв #москва #теракт #идлиб #лондон
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