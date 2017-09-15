ОБСЕ поддержала идею Путина о миротворцах ООН в Донбассе

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Киев, 15 сентября. Спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик поддержал инициативу президента России Владимира Путина о миротворцах ООН, назвав ее актуальной в контексте сложившейся ситуации на востоке Украины.

Ввод миротворческого контингента ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе не может рассматриваться в отрыве от реализации минских соглашений, считает спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик.

«Я лично думаю, что это интересный шаг, интересное предложение, которое отражает ту ситуацию, которая сложилась», — прокомментировал он инициативу российского президента Владимира Путина о миротворцах в Донбассе.

Сайдик подчеркнул, что вопрос безопасности действительно острый, поскольку ОБСЕ уже потеряла одного сотрудника. Спикер добавил, что идея размещения миротворческого контингента положительно встречена на международном уровне, он назвал это важным ходом, способствующим осуществлению минских соглашений как неотъемлемой части процесса урегулирования.