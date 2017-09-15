Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Политика
США не позволят Ирану играть ключевую роль в урегулировании конфликта в Сирии — Хейли
Новороссия
ОБСЕ поддержала идею Путина о миротворцах ООН в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ОБСЕ поддержала идею Путина о миротворцах ООН в Донбассе

    20:00  15 Сентября 2017
    34

    ОБСЕ поддержала идею Путина о миротворцах ООН в Донбассе

    Киев, 15 сентября. Спецпредставитель главы ОБСЕ в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Мартин Сайдик поддержал инициативу президента России Владимира Путина о миротворцах ООН, назвав ее актуальной в контексте сложившейся ситуации на востоке Украины. 

    Ввод миротворческого контингента ООН для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе не может рассматриваться в отрыве от реализации минских соглашений, считает спецпредставитель главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик. 

    «Я лично думаю, что это интересный шаг, интересное предложение, которое отражает ту ситуацию, которая сложилась», — прокомментировал он инициативу российского президента Владимира Путина о миротворцах в Донбассе.

    Сайдик подчеркнул, что вопрос безопасности действительно острый, поскольку ОБСЕ уже потеряла одного сотрудника. Спикер добавил, что идея размещения миротворческого контингента положительно встречена на международном уровне, он назвал это важным ходом, способствующим осуществлению минских соглашений как неотъемлемой части процесса урегулирования. 

    ОБСЕ поддержала идею Путина о миротворцах ООН в Донбассе

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия #донбасс #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13644

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7553

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5636

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9156

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32736
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        497
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        808
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        554
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2796