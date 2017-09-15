Во Франции вооруженный молотком мужчина с криком «Аллах Акбар» напал на людей

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Париж, 15 сентября. Вооруженный молотком неизвестный с криками «Аллах Акбар» атаковал прохожих в городе Шалон-сюр-Соне во Франции. По данным префектуры Сона и Луара, в результате ЧП пострадала одна женщина.

Чиновники уточнили что она получила легкое ранение головы, ей оказали всю необходимую помощь. Злоумышленнику удалось скрыться, сейчас его разыскивает полиция, уточняет RT.

Ранее в Париже был задержан мужчина, напавший с ножом на военнослужащего.

