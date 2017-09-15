Депутат Лебедев извинился за слова о девочке-инвалиде перед ее мамой

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Москва, 15 сентября. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев извинился перед матерью девочки-инвалида и пообещал установить пандус для колясок у ее подъезда.

Ранее депутат прокомментировал видео статс-секретаря Центробанка Александра Торшина с девочкой без рук, которая вынуждена была есть с помощью ног. ««Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь», — писал Лебедев. История получила широкую огласку.

Вице-спикер встретился с матерью девочки и заверил, что не хотел ее обидеть. Он пообещал установить за свой счет пандус у дома, где живет семья, если этого не сделают власти.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандальное высказывание своего сына о девочке-инвалиде. Лидер партии посоветовал «сердобольным» людям взять из детского дома ребенка с ограниченными возможностями. «Конечно, когда он (ребенок. — Прим. ФАН) родился, он должен жить», — сказал он.