Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Роспотребнадзор рассказал о результатах инспекции по вирусу Коксаки в Турции‍
Общество
Депутат Лебедев извинился за слова о девочке-инвалиде перед ее мамой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Лебедев извинился за слова о девочке-инвалиде перед ее мамой

    18:31  15 Сентября 2017
    34

    Депутат Лебедев извинился за слова о девочке-инвалиде перед ее мамой

    Москва, 15 сентября. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев извинился перед матерью девочки-инвалида и пообещал установить пандус для колясок у ее подъезда.

    Ранее депутат прокомментировал видео статс-секретаря Центробанка Александра Торшина с девочкой без рук, которая вынуждена была есть с помощью ног. ««Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь», — писал Лебедев. История получила широкую огласку.

    Вице-спикер встретился с матерью девочки и заверил, что не хотел ее обидеть. Он пообещал установить за свой счет пандус у дома, где живет семья, если этого не сделают власти.

    Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал скандальное высказывание своего сына о девочке-инвалиде. Лидер партии посоветовал «сердобольным» людям взять из детского дома ребенка с ограниченными возможностями. «Конечно, когда он (ребенок. — Прим. ФАН) родился, он должен жить»,  — сказал он.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Борис Любимов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13486

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7533

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5599

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9128

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32552
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        Аксенов ответил Порошенко встречным предложением по «деоккупации Украины»

        18:45   15 Сентября 2017
        114
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        534
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2631
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6637