РФ представляла Турцию и Иран при подписании меморандума о южной зоне деэскалации в Сирии

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Москва, 15 сентября. Россия выступала от имени Турции и Ирана, подписывая с Иорданией и США меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, российская сторона при подписании документа по созданию южной зоны деэскалации исходила из того, что главным является достижение цели, а не то, кто подписывает. В данном случае Москва выступала от имени двух других стран-гарантов.