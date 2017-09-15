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Новости Сирии
РФ представляла Турцию и Иран при подписании меморандума о южной зоне деэскалации в Сирии
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    РФ представляла Турцию и Иран при подписании меморандума о южной зоне деэскалации в Сирии

    17:53  15 Сентября 2017  /обновлено: 18:05  15 Сентября 2017
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    РФ выступила и от имени Турции и Ирана при подписании меморандума о южной зоне деэскалации в Сирии

    Москва, 15 сентября. Россия выступала от имени Турции и Ирана, подписывая с Иорданией и США меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии. Об этом сообщил возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, российская сторона при подписании документа по созданию южной зоны деэскалации исходила из того, что главным является достижение цели, а не то, кто подписывает. В данном случае Москва выступала от имени двух других стран-гарантов.

    «Россия подписала этот документ, создание зоны деэсклации укладывается (в астанинский процесс) — мы это продекларировали сегодня, это одна из четырех зон деэскалации. Поэтому мы, естественно, будем на регулярной основе докладывать двум другим странам о проводимой работе и о том, что делается на этом направлении», — сообщил Лаврентьев по итогам шестого раунда астанинских переговоров по Сирии.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #россия #сша #сирия #турция #иран #иордания #астана #лаврентьев #деэскалация
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