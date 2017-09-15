Два года в Сирии: Россия продолжает испытания своего оружия в военно-полевых условиях

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Минувшая неделя ознаменовалась сообщением Министерства обороны России о том, что Сирия и Израиль внезапно проявили серьезный интерес к российской боевой машине огневой поддержки «Терминатор-2». Еще раньше со слов замминистра обороны РФ Юрия Борисова стало известно, что само МО РФ, ранее отказавшееся принимать «Терминатора» на вооружение, теперь поменяло свое отношение к этой машине.

«Впервые в интересах Сухопутных войск закупается боевая машина поддержки танков, созданная Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения», — объявил Борисов.

Причина у обоих событий была одна — успешные испытания «Терминатора» в Сирии.

Полигон Сирия

…Пустынная равнина. По ней, виляя на виражах, поднимая шлейф пыли и песка, несется «шахид-мобиль». Это старенький пикап с навешенными поверх кабины и капота железными листами.

По смертнику с ближайшего бархана лупят сирийцы из всего, что у них есть. А есть у них автоматы АКМ образца 1959 года и смонтированная в кузове грузовика спаренная зенитка ЗУ-23-2 родом из 60-х. Вопли, крики, какофония выстрелов.

Наконец, 23-мм снаряд настигает пикап. Тот мгновенно исчезает в выброшенном взрывом грибообразном облаке. Вместо заключительных титров — радостно жестикулирующие сирийские солдаты и их командир.

Так выглядит типичная видеозарисовка с полей сражений сирийской войны, больше похожая на эпизод из очередного дистопического блокбастера а ля «Безумный Макс». После знакомства с подобным видеорядом тезис о том, что Минобороны России вот уже второй год подряд обкатывает в боях с джихадистами новейшее вооружение и боевую технику, подсознательно воспринимается с некоторым недоверием…

Тем не менее, факт есть факт.

Начиная с 30 сентября 2015 года, Россия не только проводит в Сирии контртеррористическую операцию, но и использует сирийскую территорию как полигон для испытаний в реальных боевых условиях изделий своего ОПК. И делает это, судя по результатам, более чем успешно.

Подтверждением данного тезиса является не только позитивные для Дамаска и Москвы изменения на сирийском ТВД, но и заметное усиление интереса к российской военной продукции за рубежом.

Комплексные испытания

Важно понимать, что испытания на сирийском полигоне носят комплексный характер. Иными словами, проверку в боевых условиях проходит не только самые новые образцы. Доказывают свою боеспособность и те изделия, что были приняты на вооружение еще во времена СССР.

То, что до 2015 года успело «засветиться» в зоне военных конфликтов эпизодически и в единичных экземплярах, именно в Сирии впервые используется на регулярной основе и массово. Апробируются новые тактические решения. Отслеживается эффективность наработок сирийских военных, реализуемых на основе опыта текущей войны. Выясняется степень соответствия современным реалиям существующей организационно-штатной структуры войск. Уточняются данные по наряду сил и средств, необходимых для оперативного ремонта военной техники в полевых условиях. Проверяется новая полевая форма, индивидуальные рационы питания и жизнеспособность концепции блочно-модульных городков контейнерного типа. В реальной боевой обстановке отрабатываются особенности использования в большом объеме и в едином комплексе средства космической, радиотехнической, воздушной, инструментальной и агентурной разведки.

Впервые на территории Сирии ССО РФ, созданные в 2008 году, используются в боевой обстановке в новом для себя формате. То есть не для борьбы с сомалийскими пиратами и не для локальных контртеррористических операций, как это имело место на Северном Кавказе. В Сирии ССО доказывают оправданность своего использования в качестве рейдовых групп и групп доразведки целей, а также в роли инструкторов при обучении военнослужащих сирийской правительственной армии.

Впервые российская сторона тестирует «горячие линии» для быстрого решения форс-мажорных ситуаций с министерствами обороны Израиля и Турции, а также отрабатывает обеспечение операций ВКС в Сирии по линии МИДа. Параллельно идет отработка урегулирования вопросов одновременного боевого применения на одном ТВД российской и иностранной авиации.

Отрабатывается механизм ротации задействованного в боевых действиях личного состава. Боевой опыт в Сирии к февралю 2017 года уже успели получить 86% летного состава Воздушно-космических сил, в том числе 75% экипажей дальней авиации, 79% — оперативно-тактической, 88% — военно-транспортной авиации и 89% — армейской авиации, сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая перед депутатами Госдумы.

В общем, если посмотреть на ситуации шире, то становится понятно, что впервые в новейшей российской истории на практике проверяется сама возможность государства проводить крупномасштабную военную операцию на большом удалении от собственной территории. И результаты всей этой деятельности вполне позитивные.

На суше и выше

Если же спуститься с геополитических высот на твердь земную, то, с оглядкой на открытые источники, можно отметить следующие изделия российского ОПК, «пропущенные» через Сирию и находившиеся в зоне боевых действий.

На суше прошла апробацию широчайшая номенклатура российского вооружения и военной техники. Перечислим только основные «лоты»: боевая экипировка военнослужащего «Ратник», 5,45-мм автомат АК-74М3, 7,62-мм автомат АК-104, комплекс разведки управления и связи «Стрелец», общевойсковой комплект разминирования ОВР-2-01, многофункциональный роботехнический комплекс разминирования «Уран-6», боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9», роботизированный комплекс «Платформа-М», роботизированный комплекс «Платформа-Арго», автоматизированная система управления «Андромеда-Д», легкобронированный бронеавтомобиль КамАЗ-43269 «Выстрел», автомобиль защищенный «Рысь», бронеавтомобиль АМН 233114 «Тигр-М», бронеавтомобиль КАМАЗ-63968 «Тайфун-К», бронетранспортер БТР-82А, основной боевой танк Т-90А, боевая машина огневой поддержки БМПТ-72 «Терминатор-2», самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-4», комплекс пассивной локации «Автобаза-М», зенитный ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс «Бастион-П».

Поскольку главной ударной силой российского военного контингента в Сирии является именно авиационная группировка, неудивительно, что воздушная составляющая Сирийской кампании тоже не обошлась без многочисленных «премьер». К таковым можно отнести применение в боевых условиях: стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС, дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 в варианте оснащения новым бортовым прицельно-навигационным комплексом СВП-24-22, двухместного сверхзвукового всепогодного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, многоцелевого всепогодного истребителя Су-27СМ, многоцелевого сверхманевренного истребителя поколения «4++» Су-35С, многофункционального истребителя-бомбардировщика поколения «4+» Су-34, двухместного многоцелевого тяжелого истребителя Су-30СМ, ударного вертолета Ми-35М, ударного вертолета Ка-52, ударного вертолета Ми-28Н, самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, самолета радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р, самолета радиоэлектронной разведки и РЭБ Ил-20M1, крылатых ракет Х-555 и Х-101, корректируемой авиационной бомбы со спутниковым наведением КАБ-500С.

ВМФ добавил к этой коллекции еще палубные истребители четвертого поколения Су-33 и МиГ-29К, а используемые для разведки и целеуказания комплексы с беспилотными летательными аппаратами приплюсовали «Тахион», «Орлан-10», «Элерон-3» и «Форпост».

Флотские премьеры

Действительно, немаловажной составляющей группировки Вооруженных сил РФ, принявшей непосредственное участие в Сирийской кампании, является ее военно-морская компонента. ВМФ России за два года операции в Сирии впервые в боевых условиях задействовал: тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5, фрегаты проекта 11356, малые ракетные корабли проекта 21631, дизель-электрические подводные лодки проекта 636, патрульные катера проекта 03160, противодиверсионный катер проекта 21980, высокоточные малозаметные ракеты комплексов «Калибр-НК» и «Калибр-ПЛ».

Сирийская кампания знаменательна не только самым первым случаем боевого применения российской палубной авиации. Не менее знаковым событием следует считать то, что работа с палубной авиацией впервые организовывалась с места оператора автоматизированного целеуказания ударной авиации командного пункта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Иными словами, Сирия стала местом боевого дебюта автоматизированной системы подготовки полетных данных АСППД-24.

Помимо непосредственных испытаний новых систем вооружений, российский ВМФ во время Сирийской кампании впервые в новейшее время отрабатывал продолжительную блокаду морского побережья и осуществление контроля за прилегающим воздушным пространством. Находящийся в Восточном Средиземноморье флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», на борту которого расположился походный штаб по руководству действиями ВКС РФ в Сирии, выполнял роль мобильного командного пункта и ретрансляционного центра. Помимо этого, «Москва», второй ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг», а также тяжелый ракетный крейсер проекта 1144 «Петр Великий» обеспечивали своими средствами обнаружения и ЗРК дальнюю ПВО авиабазы «Хмеймим».

В Тартусе впервые в боевых условиях подводные противодиверсионные силы и средства ВМФ РФ использовали снаряжение водолазное универсальное СВУ-5-1, комплект специального водолазного снаряжения на базе аппарата полузамкнутого дыхания «Амфора», быстроходную лодку БЛ-680, многофункциональный комплекс освещения донной обстановки «Галтель» и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат — уничтожитель мин «Чилим».

Отдельно хочется отметить успешное привлечение БДК проектов 775 и 1171 к долговременному осуществлению поставок в Сирию как для нужд российской группировки ВКС, так и для сирийских правительственных войск. Как несомненно новую практику для ВМФ РФ отметим факт оперативной закупки за рубежом, укомплектования линий снабжения ВМФ и постановки на линию «Сирийского экспресса» гражданских сухогрузов «Кызыл-60», «Казань-60», «Вологда-50» и «Двиница-50» под флагом российского Вспомогательного флота.

На наш взгляд, картина более чем впечатляющая. При этом следует помнить, что боевые действия на сирийском ТВД отнюдь не закончены. А значит, полигон под названием Сирия продолжает свою нелегкую, но такую нужную для нашей страны работу.