СМИ узнали о переброске Турцией военных к сирийской границе

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Анкара, 15 сентября. СМИ сообщили о переброске на границу с Сирией турецкой военной техники и солдат. Кадры с бронетранспортерами ВС Турции, движущимися в сторону турецко-сирийской границы в провинции Хатай, распространил телеканал «А хабер».

Кроме того, по данным издания «Ени шафак», Анкара и боевики «Свободной сирийской армии» (FSA) якобы собираются отправить 25 тысяч бойцов для в провинции Идлиб. Предполагается, что турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность пяти тысяч квадратных километров провинции, пишет ТАСС.