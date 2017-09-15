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Новости Сирии
СМИ узнали о переброске Турцией военных к сирийской границе
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    СМИ узнали о переброске Турцией военных к сирийской границе

    17:47  15 Сентября 2017  /обновлено: 17:56  15 Сентября 2017
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    СМИ узнали о переброске Турцией военных к сирийской границе

    Анкара, 15 сентября. СМИ сообщили о переброске на границу с Сирией турецкой военной техники и солдат. Кадры с бронетранспортерами ВС Турции, движущимися в сторону турецко-сирийской границы в провинции Хатай, распространил телеканал «А хабер».

    Кроме того, по данным издания «Ени шафак», Анкара и боевики «Свободной сирийской армии» (FSA) якобы собираются отправить 25 тысяч бойцов для в провинции Идлиб. Предполагается, что турецкие военнослужащие и бойцы ССА будут обеспечивать безопасность пяти тысяч квадратных километров провинции, пишет ТАСС.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #турция #граница #военные
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