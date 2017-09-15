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Трамп заявил, что не знал о существовании ураганов пятой категории
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    Трамп заявил, что не знал о существовании ураганов пятой категории

    17:47  15 Сентября 2017
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    Трамп заявил, что не знал о существовании ураганов пятой категории

    Вашингтон,15 сентября. Американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции после визита в пострадавший от разрушительного урагана «Ирма» штат Флорида заявил, что не знал о существовании пятибалльной шкалы оценки стихии.

    Президент США Дональд Трамп посетил штат Флорида, который пострадал от обрушевшегося на регион урагана «Ирма», принесшего значительные разрушения из-за порывов ветра и гигантских волн. В ходе общения с журналистами американский лидер сообщил, что не знал о существовании пятой категории стихии по шкале Саффира-Симпсона.

    «Я даже не знал, что пятая категория существует», — сказал Трамп, его слова приводит издание The Hill.

    Напомним, что «Ирма» достиг материковой части Флориды 10 сентября, на побережье штата обрушились волны в 4,5 метра, в населенных пунктах прошли проливные дожди. В американском штате жертвами стихии стали 8 человек, в Карибском регионе – свыше полусотни.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #дональд трамп #ураган #ирма
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