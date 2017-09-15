Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова

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Москва, 15 сентября. Глава ФСИН России Геннадий Корниенко ходатайствует об увольнении своего заместителя Олега Коршунова после проведения комплексной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Корниенко также поручил проверить проекты, которыми занимался Коршунов.

В данный момент координацию и контроль структур Коршунова осуществляют другие заместители директора ФСИН.

По версии СК РФ, Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продовольственных продуктов по заведомо завышенной стоимости. Следователи считают, что бывший замглавы ФСИН и его подельники растратили более 160 млн рублей.