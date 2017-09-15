Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова
Общество
Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова

    17:27  15 Сентября 2017
    54

    Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова

    Москва, 15 сентября. Глава ФСИН России Геннадий Корниенко ходатайствует об увольнении своего заместителя Олега Коршунова после проведения комплексной проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

    Корниенко также поручил проверить проекты, которыми занимался Коршунов.

    В данный момент координацию и контроль структур Коршунова осуществляют другие заместители директора ФСИН.

    По версии СК РФ, Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продовольственных продуктов по заведомо завышенной стоимости. Следователи считают, что бывший замглавы ФСИН и его подельники растратили более 160 млн рублей.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #фсин #коршунов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13346

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7522

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5581

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9117

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32389
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        490
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2386
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6483
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        632