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Идлиб: неизвестные боевики убили проповедника исламистов из Саудовской Аравии
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    Идлиб: неизвестные боевики убили проповедника исламистов из Саудовской Аравии

    18:02  15 Сентября 2017
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    Идлиб: неизвестные боевики убили проповедника исламистов из Саудовской Аравии

    Идлиб, 15 сентября. Группа неизвестных боевиков убила в Идлибе проповедника террористов из Саудовской Аравии.

    По данным местных источников проповедник, известный под именем Сураак аль-Макки, был убит неизвестными боевиками в Идлибе. В данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за это убийство.

    Большую часть провинции сейчас контролируют боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России), которая ведет войну против малочисленных отрядов «Исламского государства*» (запрещенная в России террористическая организация), а также сражается против исламистов «Ахрар аш-Шам», которые переметнулись от «Ан-Нусры», стремясь приобрести статус «умеренных» оппозиционеров.

    Идлиб: неизвестные боевики убили проповедника исламистов из Саудовской Аравии

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #боевики #идлиб #проповедник
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