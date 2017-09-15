Полиция Лондона установила личность подозреваемого в теракте

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Лондон, 15 сентября. Сотрудники британской полиции установили личность подозреваемого в теракте, который произошел на станции Parsons Green, сообщает телеканал Sky News.

«Сотрудники полиции сообщили, что личность подозреваемого удалось установить с помощью камер видеонаблюдения», сообщает корреспондент Марк Уайт.

Взрыв в метро Лондона прогремел в пятницу, 15 сентября. В результате пострадало несколько человек. Все они получили сильные ожоги.

UK police investigate reports of blast on London underground train https://t.co/Ek8w7Xl7c5 pic.twitter.com/roMk2QCwtS — The Express Tribune (@etribune) September 15, 2017

Полиция Лондона рассматривает версию террористической атаки.