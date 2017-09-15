Экипаж корвета «Сообразительный» отразил авиационный налет «противника»
Москва, 15 сентября. Экипажи Балтийского флота совместно с расчетами ПВО провели учения по противовоздушной обороне.
Военное ведомство России отмечает, что в ходе учений роль «противника» досталась 10 боевым самолетам ВКС РФ. Авиаудар предстояло отразить семи кораблям Балтийского флота, а также четырем ракетным дивизионам ПВО с комплексами С-300 и С-400.
Боевые расчеты совершили марши в районы назначения и провели оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов, в это же время экипажи кораблей были подняты по тревоге и заняли посты по боевому расписанию.
Во время учений авиация наносила удары с плотностью до семи целей в минуту. Ракеты и авиация «противника» были успешно уничтожены электронными пусками по воздушным целям.
Экипаж корвета Балтийского флота #Сообразительный совместно с расчетами #ПВО #БФ отработал отражение авиационного удара условного противника pic.twitter.com/XvCyHjSFuC— Минобороны России (@mod_russia) September 15, 2017