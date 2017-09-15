Семиклассник на Урале погиб, выпав из окна шестого этажа

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Курган, 14 сентября. Обстоятельства гибели 13-летнего школьника, выпавшего из окна шестого этажа жилого дома, выясняют следователи в Кургане. Рядом с телом мальчика нашли москитную сетку, она не уберегла ребенка от случайного падения.

Трагедия произошла у дома №34 в 5-м микрорайоне. Очевидцы рассказали «Ура.ру», что рядом с телом мальчика была найдена москитная сетка, она не уберегла ребенка от случайного падения

Сейчас на месте ЧП работают следователи и полиция.

