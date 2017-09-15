В ДНР объяснили перераспределение российской гумпомощи

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Донецк, 15 сентября. Полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал сообщение о перераспределении гуманитарной помощи России Донбассу.

По словам Пушилина, ситуация в республике сильно изменилась за последний год. В ДНР выросли объемы продажи промпродукции, оборота товаров и производства. Именно по этой причине потребности в гумпомощи изменились.

Полпред ДНР подчеркнул, что перераспределять объемы поддержки в данной ситуации имеет смысл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается отказываться от гуманитарной помощи Донбассу.