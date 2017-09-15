Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Директор ФСИН попросил об увольнении Коршунова
Экономика
Белоруссия получила от России кредит на 700 млн долларов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Белоруссия получила от России кредит на 700 млн долларов

    17:06  15 Сентября 2017
    56

    Белоруссия получила от России кредит на 700 млн долларов

    Москва, 15 сентября. Россия выдала Белоруссии кредит в размере 700 миллионов долларов. Об этом сообщили в Минфине Белоруссии.

    «15 сентября средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет министерства финансов», — сообщили в ведомстве.

    Правительство РФ одобрило выделение Минску данной суммы 22 августа. Стороны подписали соответствующее соглашение 30 августа. Погашение кредита будет осуществляться ежегодно 15 апреля и 15 октября в течение следующих 10 лет, сообщает RT.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #белоруссия #кредит
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 13346

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7522

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5581

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9117

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        32389
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        Центробанк РФ сообщил о снижении ключевой ставки

        13:57   15 Сентября 2017
        490
        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        Реакция на хамство: эксперт рассказал, почему парковка у посольства США в Москве стала общедоступной

        11:26   15 Сентября 2017
        2386
        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        СМИ сообщили о взрыве в метро Лондона

        10:53   15 Сентября 2017
        6483
        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        КНДР произвела пуск новой ракеты в направлении Японии

        1:47   15 Сентября 2017
        632