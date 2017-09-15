Белоруссия получила от России кредит на 700 млн долларов

В Избранное

Москва, 15 сентября. Россия выдала Белоруссии кредит в размере 700 миллионов долларов. Об этом сообщили в Минфине Белоруссии.

«15 сентября средства государственного финансового кредита России в полном объеме зачислены на счет министерства финансов», — сообщили в ведомстве.

Правительство РФ одобрило выделение Минску данной суммы 22 августа. Стороны подписали соответствующее соглашение 30 августа. Погашение кредита будет осуществляться ежегодно 15 апреля и 15 октября в течение следующих 10 лет, сообщает RT.