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Петербургский депутат объяснил, почему нужно отобрать iPhone у чиновников
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    Петербургский депутат объяснил, почему нужно отобрать iPhone у чиновников

    17:24  15 Сентября 2017
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    Петербургский депутат объяснил, почему он собирается отобрать у чиновников Iphone

    Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обратился к главе ФСБ России Александру Бортникову с просьбой запретить чиновникам, особенно тем, которые имеют доступ к гостайне, пользоваться iPhone. Запрет, по мнению депутата, необходим для безопасности нашего государства, а заодно позволит наказать США за санкции против «Лаборатории Касперского», продукцию которой запретили использовать американским госструктурам. Свою позицию Алексей Цивилев разъяснил в комментарии Федеральному агентству новостей. По словам депутата, предложение запретить iPhone вполне оправдано.

    «В последнее время именно новые модели iPhone вызывают наибольшее беспокойство, — отметил Цивилев. — Если раньше эти смартфоны сохраняли только отпечаток пальца, чтобы разблокировать телефон, то теперь они собираются сохранять и передавать фотографию лица. А после дела Эдварда Сноудена, после его заявлений мы видим, что эта информация передается, в том числе, американским спецслужбам. И моя инициатива — запретить пользоваться iPhone тем чиновникам, у которых есть доступ к секретной информации — есть такая определенная категория госслужащих».

    Мера оправдана в свете преследования в США «Лаборатории Касперского»

    По мнению депутата, эта мера тем более оправданна в свете преследования в США «Лаборатории Касперского».

    «Лаборатория Касперского» успешно продвигает свою продукцию на американском рынке, это фирма, которая продает не уголь, на газ, а технологии, — отметил депутат. — При этом американцы борются с фирмой Касперского ультимативными методами, они утверждают, что Касперский якобы работает против них. Мне кажется, в этой ситуации мы должны защищать нашего производителя, и у нас просто нет другого выхода, кроме как принимать ответные меры. И, по-моему, эти меры нужно принять именно против американской корпорации, которая может передавать персональные данные третьим лицам без их согласия».

    Пока стоит принять ограничительные меры только против компании Apple

    По мнению депутата, пока стоит принять ограничительные меры только против компании Apple, не трогая продукцию других фирм.

    «Именно у iPhone расширяется перечень данных, которые они собирают с пользователей, — напомнил собеседник ФАН. — Они говорят, что это делается для удобства пользователей, но, например, мне это совсем не нужно. И закрадывается сомнение, что они просто собирают дополнительные данные, которые могут передавать третьим лицам. После дела Сноудена мы понимаем, куда это может утекать, поэтому я и предложил в качестве ответной меры запретить именно эти смартфоны».

    По словам Алексея Цивилева, он уверен, что, если подобное решение будет принято на государственном уровне, оно будет неукоснительно выполняться всеми чиновниками.

    «Я вас уверяю — если такое решение будет принято, то все подчинятся, я в том числе — у меня тоже все телефоны определенной фирмы. Конечно, это тяжело, поскольку нет адекватной удобной замены, но чиновники — как в армии — если государство говорит: «Надо», мы поlчиняемся», — отметил депутат.

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    Автор: Алексей Громов
    #фсб #iphone #касперский #цивилев
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