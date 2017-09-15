Донбасс: мирный житель ДНР получил ранение при взрыве боеприпаса

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Донецк, 15 сентября. Житель Юнокоммунарска в ДНР пострадал из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в народной республике.

По данным аппарата омбудсмена, 27-летний мужчина «стал жертвой собственной беспечности» и получил ранение в результате детонации боеприпаса.

Ранее сообщалось, что районы 15 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы со стороны подразделений украинской армии. Как сообщает Донецкое агентство новостей, за минувшие сутки киевские силовики нарушили режим прекращения огня 37 раз.