Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ два города в Хомсе

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Хомс, 15 сентября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили от исламистов два населенных пункта в центральной Сирии.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил, что под прикрытием военных летчиков ВКС РФ сирийские войска освободили населенные пункты Аль-Шандахия и Абу Тараха, которые являются стратегически важными городами для провинции Хомс.

Таким образом, отмечает источник, поддержка ВКС РФ позволила САА освободить от боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) 14 населенных пунктов за последние 48 часов. В ходе столкновений уничтожено не менее пяти игиловцев, а также две «тачанки» боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.