Сирия: МККК и Красный Полумесяц направили в Дейр эз-Зор конвои с гумпомощью

В Избранное

Женева, 15 сентября. Сирийский арабский Красный Полумесяц и Международный комитет Красного Креста направили три гуманитарных конвоя с 2,4 тысячами тонн помощи в Дейр эз-Зор после его разблокирования.

Как сообщила пресс-секретарь МККК в Женеве Йоланда Жакеме, накануне в Дейр эз-Зор прибыли четыре дополнительных грузовика с помощью первой необходимости.

Она напомнила, что 8 сентября в Дейр эз-Зор был направлен первый совместный гуманитарный конвой МККК и САКП из 42 грузовиков с медикаментами и продовольствием. Гумпомощь рассчитана на 80 тысяч человек, передает РИА Новости.

Напомним, ранее Российский центр по примирению в Сирийской республике провел гуманитарную акцию в провинциях Эль-Кунейтра и Хомс.