Донбасс сегодня: «привидения» уничтожили минометный расчет ДНР, новые фейки о геройствах ВСУ

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Донбасс, 15 сентября. Под Горловку прибыли англоязычные снайперы. Фейки Тымчука и украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

В оперативном командовании ДНР отметили активизацию снайперских групп в районах населенных пунктов Пески, Марьинка и Широкино (северо-запад, запад, юг соответственно). Снайперские обстрелы ведут шесть украинских групп, вооруженных винтовками стандарта НАТО с увеличенной дальностью стрельбы. Жертвой снайпера стал один военнослужащий ВС ДНР, который погиб при защите республики. Калибр смертельной пули — 10,16 мм.

Всего за минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 17 населенным пунктам ДНР было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 122 мм, два танковых выстрела, 132 мины калибром 120 мм и 100 мин калибром 82 мм. Бойцы ВСУ и Национальной гвардии Украины нарушили режим прекращения огня 53 раза.

Иностранные снайперы в ВСУ

Военная разведка ДНР со ссылкой на жителей подконтрольной ВСУ части села Зайцево, близ прифронтовой Горловки, сообщает, что в район указанного населенного пункта прибыла группа англоязычных снайперов. На вооружении у «помощников» снайперские винтовки, оборудованные для стрельбы в ночных условиях. Количество наемников – 20 человек.

Луганское направление

В оборонном ведомстве ЛНР отметили тенденцию к обострению ситуации и отсутствие у ВСУ ответственности за нарушение «школьного» перемирия, в отличие от Народной милиции ЛНР. Это несмотря на объявленное командованием так называемой АТО якобы введение уголовной ответственности для украинских армейцев, нарушивших приказ о прекращении огня.

Всего за минувшие сутки по пяти населенным пунктам ЛНР противником было выпущено более 30 мин. Украинская сторона нарушила режим прекращения огня семь раз. При обстрелах ВСУ применяли минометы 82 мм, гранатометы различных типов и стрелковое оружие и штатное вооружение боевых машин.

Фейк о бегстве в Россию

В своей погоне за рейтингом и электоральным влиянием украинские СМИ и политики раз за разом опускаются все ниже уже давно пробитого дна.

«Террористы Донбасса убегают в Россию по программе переселения соотечественников, — сообщают украинской аудитории «самые честные» СМИ со ссылкой на «самого честного» народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. — Отмечается активизация миграционных агентств РФ, оказывающих помощь боевикам «ЛДНР», которые, по словам пропагандистов, за определенную плату якобы предоставляют услуги по оформлению гражданства РФ при прохождении трех этапов».

Далее по тексту «боевики и террористы ЛДНР» резко превращаются в «граждан Украины, не желающих жить на временно оккупированных территориях». Еще дальше встречаем чудо-схему, описанную Тымчуком, об использовании «террористами» своих родственников для подачи документов в посольстве РФ в Киеве для участия в программе переселения соотечественников.

На самом деле российское законодательство не обязывает заявителя по программе переселения соотечественников обращаться в посольство или консульство РФ в стране нахождения заявителя, а лишь рекомендует эту форму подачи как одну из возможных. Гораздо проще — и жители ЛНР и ДНР, переезжающие в РФ, используют этот механизм — это обращение в отдел ФМС МВД по месту временного проживания.

Что же касается самого понятия «террористы ЛДНР», которые якобы бегут, – в материалах Тымчука не представлено ни единого доказательства того, что именно военнослужащие ЛНР и ДНР «бегут» в Россию. Это, в совокупности с другими высказываниями политика, говорит только об одном — для украинских политиков и СМИ все жители ДНР и ЛНР являются террористами, подлежащими уничтожению, что на практике реализовывается карательными батальонами и ВСУ.

«Привидения» вырезали минометный расчет

Мифические «привидения» ВСУ, которые, если верить украинским СМИ, вырезали уже почти дивизию ВС ДНР, отметились очередным «подвигом». На сей раз вырезан «минометный расчет боевиков ДНР из трех российских военнослужащих». Миномет якобы выведен из строя, а оружие похищено.

Для начала обратимся к «доказательствам». Украинским СМИ об «инциденте» сообщил «собственный источник» в комендатуре Горловки. Помимо самой комендатуры Горловки, в которой категорически опровергли данное сообщение, корреспондент ФАН связался с бойцами горловских передовых подразделений ВС ДНР, которые исключительно громко посмеялись над данной «новостью», напомнив, что только на их памяти и только под Горловкой украинские СМИ вырезали половину армии ДНР.

Данный «инцидент» также не зафиксировали и в оперативном командовании ДНР. А то, что это откровенный фейк, доказывает еще один момент, который как бы намекает на то, что горе-пропагандисты снова недоработали. СМИ сообщили, что «убиты российские военнослужащие», но не представили ни документов, ни иных вещественных доказательств, хотя, как сообщается, под покровом ночи «привидения» умудрились не только убить, но и испортить миномет, забрать оружие и т. д. В общем-то, можно было бы и сфотографировать результаты своих «подвигов», после предъявив миру вещественные доказательства мифического «российского присутствия»...

Топорно работаете, господа «небратья»!