Заместитель Шойгу: Стратегические задачи «Юнармии» в 2017 году полностью выполнены

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Москва, 15 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков заявил, что в первый же год существования «Юнармии» все стратегические задачи на 2017 год решены.

Во время селекторного совещания Николай Панков отметил, что всероссийское движение «Юнармия» очень активно развивается и на данный момент объединяет более 160 тысяч молодых людей по всей стране.

В планах на следующий год Панков отметил проблематику летних лагерей и подчеркнул эффективность их работы.

Первый слет всероссийского движения «Юнармия» состоялся в мае 2016 года в подмосковном парке «Патриот».