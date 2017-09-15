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Общество
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Россия
Заместитель Шойгу: Стратегические задачи «Юнармии» в 2017 году полностью выполнены
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    Заместитель Шойгу: Стратегические задачи «Юнармии» в 2017 году полностью выполнены

    16:40  15 Сентября 2017  /обновлено: 16:44  15 Сентября 2017
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    Заместитель Шойгу: Стратегические задачи «Юнармии» в 2017 году полностью выполнены

    Москва, 15 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Николай Панков заявил, что в первый же год существования «Юнармии» все стратегические задачи на 2017 год решены.

    Во время селекторного совещания Николай Панков отметил, что всероссийское движение «Юнармия» очень активно развивается и на данный момент объединяет более 160 тысяч молодых людей по всей стране.

    В планах на следующий год Панков отметил проблематику летних лагерей и подчеркнул эффективность их работы.

    Первый слет всероссийского движения «Юнармия» состоялся в мае 2016 года в подмосковном парке «Патриот».

    Заместитель Шойгу: Стратегические задачи «Юнармии» в 2017 году полностью выполнены

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    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #николай панков #юнармия #задачи
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