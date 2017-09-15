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Комитеты нацпримирения в Сирии созданы для решения гуманитарных проблем — Лаврентьев
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    Комитеты нацпримирения в Сирии созданы для решения гуманитарных проблем — Лаврентьев

    16:51  15 Сентября 2017
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    Комитеты нацпримирения в Сирии созданы для решения гуманитарных проблем — Лаврентьев

    Астана, 15 сентября. Спецпосланник главы государства РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что создание комитетов национального примирения было осуществлено для реализации гуманитарных целей.

    В ходе итоговой пресс-конференции по результатам «Астаны-6» глава делегации России Александр Лаврентьев прокомментировал цели создания комитетов национального примирения в Сирии. Дипломат отметил, что стран-гаранты, в точности Турция и Иран, должны рассмотреть этот вопрос более подробно. 

    «Возможно, на следующей «Астане» этому вопросу будет уделено больше внимания, но как они заявили, им требуется время, чтобы детально изучить этот вопрос», — сказал Лаврентьев. 

    Спецпосланник подчеркнул, что миссия комитетов национального примирения в Сирии — это оказание помощи проживающим в зонах деэскалации сирийцам в решении ежедневных проблем. Он пояснил, что в районе Восточной Гуты местные советы поддерживают контакты с центральными властями. Ранее спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура призвал переговорщиков заняться проблемой заключенных, поскольку в адрес организации поступают тысячи обращений. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #астана
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