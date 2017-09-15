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Представьте себе страну, на которую приходится 20% населения мира и более 20% земной суши. Даже не нужно включать воображение — это Китай вместе с Россией. Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод статьи The Chinese/Russian Union (Китайско-российский союз) опубликованной порталом Business Mirror.

В период с 1960 по 1989 годы отношения между двумя странами были крайне напряженными. В разгар китайско-советского раскола между странами шла семимесячная необъявленная война за районы на общей границе. Конфликт был полностью разрешен лишь в 1991 году. Часть борьбы была идеологической, в плане того, кто достигнет «лучшей» формы коммунизма. Поскольку обе системы потерпели неудачу, победителя не оказалось. По одной теории заговора, именно США спровоцировали некоторые инциденты, вызвавшие раскол между Китаем и СССР.

К концу 1991 года Советский Союз прекратил свое существование. Дэн Сяопин твердо стоял у власти в Китае и начал проводить рыночные реформы. К 1995 году в обеих странах появились фондовые рынки.

ССС

Последние 10 лет можно было наблюдать заметное улучшение отношений между двумя странами, особенно явно с момента начала мирового финансового кризиса в 2008 году. У Китая и России по-прежнему есть расхождения в национальных интересах, которые иногда выливаются в конфликт. Однако Россия выиграла от финансовой и политической поддержки Китая в своих спорах с США и Европой. Китаю же необходимо, чтобы Россия выполнила свои обещания по проекту «Один пояс, один путь».

Это яркий пример того, что «целое — больше, чем сумма частей», что означает, что две нации, объединяющие силы и работающие вместе, могут обладать большей силой и влиянием, чем по отдельности.

«Роснефть» — интегрированная нефтяная компания, принадлежащая правительству России. По состоянию на 2016 год «Роснефть» была 51-й крупнейшей компанией в мире и эффективно контролировала добычу и переработку нефти в России.

Essar Oil — индийская компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа, переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов. В октябре 2016 года «Роснефть» купила 49% доли в Essar Oil, а учитывая, что российский инвестиционный фонд United Capital имеет 24% акций Essar, «Роснефть» фактически получила полный контроль над Essar и вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом Индии. Таким образом, «Роснефть» может активно участвовать в нефтяной промышленности Индии. Эта сделка на 13 миллиардов долларов стала крупнейшим иностранным капиталовложением в Индии.

А что же Китай? На прошлой неделе «Роснефть» объявила о продаже 14% акций компании частному китайскому конгломерату «CEFC China Energy» за 9 миллиардов долларов. Это первое крупное вложение китайской компании в российский нефтегазовый бизнес. «Роснефть» и CEFC имеют прочные связи и подписали огромную сделку, по которой Китай будет иметь возможность покупать российскую нефть еще несколько десятилетий. И сейчас Китай имеет устойчивое положение на индийском нефтяном рынке. При этом Индия вовлечена в ожесточенный пограничный спор с Китаем.

Эти взаимосвязанные сделки являются крайне значимыми событиями в энергетической картине мира. Но еще более важно, что в целом это продолжающееся и расширяющееся объединение российского медведя и китайского дракона. Вероятно, мы сейчас наблюдаем самый большой сдвиг геополитической и экономической мощи с начала XX «американского века».