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Лаврентьев назвал темы следующих переговоров по Сирии в Астане
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    Лаврентьев назвал темы следующих переговоров по Сирии в Астане

    16:42  15 Сентября 2017
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    Лаврентьев назвал темы следующих переговоров по Сирии в Астане

    Астана, 15 сентября. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев назвал темы переговоров по сирийской проблематике в седьмом раунде, который пройдет в Астане в конце октября.

    «Вопросы, которые предстоит рассмотреть на следующей встрече, довольно существенные», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции.

    В частности, будут обсуждаться темы эффективности зон деэскалациии, возможность внесения каких-то новых инициатив, которые будут способствовать процессу. Основное внимание будет сосредоточено на создании рабочей группы по освобождению заложников. Кроме того, будет подниматься вопрос гуманитарного разминирования.

    Напомним, что сейчас в Сирии существуют три зоны деэскалации: в районе Хомса, в пригороде Дамаска, а также на границе Сирии и Иордании — в провинции Деръа.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #астана #лаврентьев
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