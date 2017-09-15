Лаврентьев назвал темы следующих переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 15 сентября. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев назвал темы переговоров по сирийской проблематике в седьмом раунде, который пройдет в Астане в конце октября.

«Вопросы, которые предстоит рассмотреть на следующей встрече, довольно существенные», — заявил Лаврентьев на пресс-конференции.

В частности, будут обсуждаться темы эффективности зон деэскалациии, возможность внесения каких-то новых инициатив, которые будут способствовать процессу. Основное внимание будет сосредоточено на создании рабочей группы по освобождению заложников. Кроме того, будет подниматься вопрос гуманитарного разминирования.

Напомним, что сейчас в Сирии существуют три зоны деэскалации: в районе Хомса, в пригороде Дамаска, а также на границе Сирии и Иордании — в провинции Деръа.