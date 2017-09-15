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Москва, 15 сентября. Музыкальная программа «Соль» с Захаром Прилепиным вернется на Рен ТВ в новом сезоне. Премьерный выпуск состоится на телеканале 17 сентября.

Авторы программы обещают, что участниками нового сезона «самой честной и незаезженной музыкальной» передачи станут звезды нескольких поколений, такие как Алексей Глызин, основатель группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец, Александр Иванов и т.д.

«Соль» — первая за многие годы настоящая музыкальная программа на телевидении. Она свободна от эстрадных стереотипов и позволяет кумирам страны не только честно говорить на самые острые темы, но и делиться со зрителями музыкой в актуальном формате живого звука», — сообщает Рен ТВ.

Первый выпуск нового сезона начнется в полночь 17 сентября.