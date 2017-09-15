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Боевики ИГ совершили теракты на юге Ирака, погибло более 50 человек
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    Боевики ИГ совершили теракты на юге Ирака, погибло более 50 человек

    16:27  15 Сентября 2017
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    Боевики ИГ совершили теракты на юге Ирака, погибло более 50 человек

    Насирия, 15 сентября. Боевики «Исламского государства»* совершили два террористических акта в южной провинции Ирака Ди-Кар.

    По сообщению местных СМИ боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) совершили два нападения в городе Насирия. Сначала группа исламистов ворвалась в ресторан, расположенный в районе Фадака, и открыла огонь по посетителям и работникам заведения. После массового убийства игиловцы скрылись в неизвестном направлении.

    После этого смертники «Халифата» использовали «джихад-мобиль» и пояс с взрывчаткой во время атаки на КПП в окрестностях города. Блокпост был уничтожен до основания.

    Глава отдела здравоохранения Джасим аль-Халеди сообщил, что в результате атак погибло более 50 человек, еще 87 мирных жителей получили серьезные ранения и были госпитализированы.

    Боевики ИГ совершили теракты на юге Ирака, погибло более 50 человек

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #иг #теракт #ирак #ди-кар
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