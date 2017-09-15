Латвия в ОБСЕ обвинила Россию в «советской оккупации»

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Представитель МИД Латвии в ходе ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Варшаве не увидел проблемы в том, что в стране до сих пор существует большой процент жителей «второго сорта» и напомнил о «советской оккупации Латвии». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«В Латвии существуют разные категории жителей: граждане, «неграждане», граждане других государств, беженцы и другие. Существует законодательство, которое соответствует общепринятым принципам демократии и прав человека. Латвия прислушивается к рекомендациям международных правозащитных институтов ОБСЕ и ООН. Мы хотим напомнить, что во время и после Второй мировой войны Латвия пострадала от оккупации двух режимов — нацистского и советского, и мы осуждаем преступления против человечности, совершенные этими режимами. Наше законодательство ориентировано на примирение», — заявил представитель МИД Латвии на заседании ОБСЕ.

Заметим, что 12 сентября президент Латвии Раймонд Вейонис подал в Сейм законопроект «О прекращении предоставления детям статуса неграждан». В аннотации говорится, что «принятие такого закона будет способствовать формированию сплоченного, ориентированного на общие ценности латвийского общества». Господин Вейонис ранее неоднократно выступал за отказ от дискриминации «неграждан» и заявлял о нетерпимости к «узаконенному расколу общества».

Однако инициативы президента Латвии, направленные на предоставление равных прав всем жителям Латвии, воспринимаются в штыки националистически настроенными представителями политической элиты страны. Праворадикальный Национальный блок заранее заявил, что не станет поддерживать предложение Вейониса прекратить присваивать статус «негражданина» родившимся в Латвии детям. После этого остальные коалиционные партии дали понять, что также не станут поддерживать президентскую инициативу, чтобы не разрушать коалицию.

«Тот факт, что мнение МИД Латвии находится в оппозиции к действиям президента и высказывает крайне националистическую точку зрения в ходе официальных мероприятий, вызывает опасения, что инициативы по ликвидации дискриминационного института «неграждан» в Латвии могут провалиться. Наша организация выражает надежду на то, что политические силы Латвии, приверженные принципам демократии и прав человека, возьмут верх, и в Сейме найдется достаточное количество храбрых людей, которые скажут «нет» дискриминации и поддержат этот законопроект», — рассказал ФАН политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Алексей Семенов.

Напомним, 13 сентября в ОБСЕ раскритиковали Латвию и Эстонию за существование «неграждан».