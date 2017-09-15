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Политолог: Трамп может использовать взрыв в Лондоне против мексиканцев
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    Политолог: Трамп может использовать взрыв в Лондоне против мексиканцев

    16:54  15 Сентября 2017
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    Политолог: Трамп может использовать взрыв в Лондоне против мексиканцев

    Президент США Дональд Трамп призвал ужесточить миграционное законодательство в связи с взрывом в лондонском метро.

    «Запрет на въезд в США должен стать шире, сильнее и более конкретным», — написал американский лидер в своем Twitter.

    Также Трамп заявил, что взрыв организовали «больные и слабоумные люди» и предложил лишить террористов Интернета, чтобы боевики не могли вербовать в свои ряды новых членов.

    Научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что Трамп действительно может попытаться инициировать изменение нормативно-правовой базы, которая регулирует въезд в США.

    «Он будет использовать эти события для ужесточения своей риторики в отношении мигрантов.  Во время предвыборной гонки он не раз заявлял, что пересмотрит миграционную политику в отношении Мексики. Вполне возможно, что этот случай будет использован против мигрантов. Но не факт, что это ему удастся», — говорит Блохин.

    Политолог: Трамп может использовать взрыв в Лондоне против мексиканцев

    Политолог напоминает, что ранее американский президент пытался отменить программу по защите детей-иммигрантов от депортации, но столкнулся с резкой критикой не только со стороны демократов, но и со стороны республиканцев.

    «Что касается миграционной политики, то в Америке нет единого ее понимания. Одни видят Америку традиционной, где основным костяком общества являются англо-саксонские протестанты. Так считает и сам Трамп. Другая же часть, либеральные интервенционисты и неоконсерваторы, считают, что Америка – это глобальная держава, которая со временем должна превратиться в «Содиненные Штаты Мира», — объясняет Блохин.

    Блохин говорит, что для глобалистов выгодно присутствие мигрантов в США, поскольку оно «разогревает» экономику и полезно для бизнеса. Поэтому они будут всячески препятствовать ужесточению миграционной политики.

    «Трамп, скорее всего, попытается использовать взрыв против мексиканцев, но ему вряд ли дадут это сделать», — заключает Блохин.

    Дональд Трамп

    В июне 2017 года в законную силу вступил указ Трампа, согласно которому на три месяца приостанавливался въезд в США граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также приостанавливалась на четыре месяца программа приема беженцев. Вашингтон сделал исключение лишь для людей, имеющих двойное гражданство или вид на жительство в США, и их ближайших родственников.

    14 сентября министерство внутренней безопасности США объявило о введении визовых санкций в отношении Гвинеи, Камбоджи, Сьерра-Леоне и Эритреи в связи с отказом этих стран принимать своих граждан, высылаемых с территории США.

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    Автор: Михаил Блинов
    #сша #взрыв #трамп #миграционная политика
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