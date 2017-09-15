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Сирия: МККК приветствует решение по зонам деэскалации в Астане
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    Сирия: МККК приветствует решение по зонам деэскалации в Астане

    16:18  15 Сентября 2017  /обновлено: 16:30  15 Сентября 2017
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    Сирия: МККК приветствует решение по зонам деэскалации в Астане

    Женева, 15 сентября. Международный комитет Красного Креста (МККК) приветствует принятие документов, регламентирующих мониторинг сирийских зон деэскалации в Астане, заявила пресс-секретарь организации Анастасия Исюк.

    «МККК приветствует любые усилия для обеспечения защиты мирных жителей, больных и раненых. Эти усилия должны быть приняты в соответствии с международным правом и должны быть эффективными», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

    По словам Исюк, сотрудники МККК зафиксировали снижение насилия в САР. Тем не менее боевые действия все еще продолжаются, а уровень гуманитарных потребностей среди местных жителей остается высоким.

    МККК рассчитывает, что согласование мониторинга зон деэскалации поможет обеспечить гуманитарный доступ «в эти районы страны».

    За первое полугодие 2017 года МККК совместно с Сирийским арабским Красным Полумесяцем провели более 25 миссий по доставке гуманитарных грузов через линию военных действий. Гумконвои отправились жителям Дамаска, Хомса, Хамы, Алеппо.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #мккк
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