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Россия предложила восстановить миссию ООН на Голанах в Сирии
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    Россия предложила восстановить миссию ООН на Голанах в Сирии

    16:28  15 Сентября 2017
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    Россия предложила восстановить миссию ООН на Голанах в Сирии
    Астана, 15 сентября. Российская сторона для контроля в южной зоне деэскалации в Сирии предложила восстановить миссию ООН на Голанах, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

    Россия ведет активную работу по поиску выхода из сирийского кризиса, а также контроля за перемирием в зонах деэскалации, заявил спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев в ходе общения с журналистами по итогам переговоров в Астане. 

    «Как нам представляется, одним из них было бы возобновление нормального функционирования структуры ООН, сил ООН по разграничению на Голанах», — сказал высокопоставленный дипломат. 

    Лаврентьев добавил, что при восстановлении работы миссии в полном формате по всей линии соприкосновения, удастся «вернуться к тому статусу-кво», когда сирийско-израильский район был одним из самых спокойных в стране.

    Дипломат подчеркнул, что пока остаются вопросы по линии разграничения между Израилем и САР, поскольку там сосредоточены оппозиционные вооруженные группировки, провоцирующие правительственные силы и вызывающие ответные действия со стороны израильской армии. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #астана
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