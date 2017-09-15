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Курды захватили у боевиков ИГИЛ район Аль-Хусейния в провинции Дейр эз-Зор
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    Курды захватили у боевиков ИГИЛ район Аль-Хусейния в провинции Дейр эз-Зор

    16:09  15 Сентября 2017  /обновлено: 16:25  15 Сентября 2017
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    Курды захватили у боевиков ИГИЛ район Аль-Хусейния в провинции Дейр эз-Зор

    Дейр эз-Зор, 15 сентября. Отряды «Сирийских демократических сил» зачистили от боевиков «Халифата» район Аль-Хусейния провинции Дейр эз-Зор.

    Медиакрыло альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщило, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) захватили у боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) стратегически важный район Аль-Хусейния на восточном берегу реки Евфрат.

    Отмечается, что через этот регион проходят пути снабжения террористов, которые обороняются на противоположном берегу Евфрата. В данный момент курды продолжают наступление вдоль берега, однако им противостоит прибывшее подкрепление игиловцев.

    Курды захватили у боевиков ИГИЛ район Аль-Хусейния в провинции Дейр эз-Зор

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #дейр эз-зор #аль-хусейния
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