Курды захватили у боевиков ИГИЛ район Аль-Хусейния в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 15 сентября. Отряды «Сирийских демократических сил» зачистили от боевиков «Халифата» район Аль-Хусейния провинции Дейр эз-Зор.

Медиакрыло альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) сообщило, что курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) захватили у боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) стратегически важный район Аль-Хусейния на восточном берегу реки Евфрат.

Отмечается, что через этот регион проходят пути снабжения террористов, которые обороняются на противоположном берегу Евфрата. В данный момент курды продолжают наступление вдоль берега, однако им противостоит прибывшее подкрепление игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.