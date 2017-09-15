Де Мистура вынесет даты нового раунда переговоров в Женеве на консультации с Совбезом ООН

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Астана, 15 сентября. Вопрос о проведении нового раунда межсирийских переговоров в Женеве будет вынесен на обсуждение с Советом безопасности ООН, зявил спецпосланник генсекретаря организации по Сирии Стаффан де Мистура.

Свои намерения дипломат озвучил в Астане, уточнив, что консультации по будущим женевским переговорам он проведет в Нью-Йорке.

«Должен проконсультироваться с генеральным секретарем ООН, Советом Безопасности», — сказал де Мистура.