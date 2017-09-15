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Де Мистура вынесет даты нового раунда переговоров в Женеве на консультации с Совбезом ООН
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    Де Мистура вынесет даты нового раунда переговоров в Женеве на консультации с Совбезом ООН

    16:12  15 Сентября 2017  /обновлено: 16:28  15 Сентября 2017
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    Де Мистура вынесет даты нового раунда переговоров в Женеве на консультации с Совбезом ООН

    Астана, 15 сентября. Вопрос о проведении нового раунда межсирийских переговоров в Женеве будет вынесен на обсуждение с Советом безопасности ООН, зявил спецпосланник генсекретаря организации по Сирии Стаффан де Мистура. 

    Свои намерения дипломат озвучил в Астане, уточнив, что консультации по будущим женевским переговорам он проведет в Нью-Йорке.

    «Должен проконсультироваться с генеральным секретарем ООН, Советом Безопасности», — сказал де Мистура.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #переговоры #де мистура #женева
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