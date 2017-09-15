Россия призвала оппозицию Сирии отказаться от идеи смены режима
Астана, 15 сентября. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что РФ призывает оппозицию Сирии пересмотреть свои подходы относительно смены режима в Арабской республике.
По его словам, попытки ряда оппозиционных группировок создать некие объединенные структуры под вывеской Сирийской национальной армии не способны привести к повышению эффективности борьбы с «Джебхат ан- Нусрой» и ИГ*, поскольку свержение законных и международно признанных властей в Дамаске по-прежнему обозначено в качестве основной цели.
«Поэтому мы призывали оппозицию все-таки пересмотреть свои подходы в сторону более конструктивной позиции», — подчеркнул Лаврентьев.
Ранее сообщалось, что российская делегация в Астане призвала вооруженную сирийскую оппозицию подключиться к борьбе с террористическими группировками.
«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра»*, признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.
* Организация запрещена на территории РФ.