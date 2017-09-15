Россия призвала оппозицию Сирии отказаться от идеи смены режима

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Астана, 15 сентября. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что РФ призывает оппозицию Сирии пересмотреть свои подходы относительно смены режима в Арабской республике.

По его словам, попытки ряда оппозиционных группировок создать некие объединенные структуры под вывеской Сирийской национальной армии не способны привести к повышению эффективности борьбы с «Джебхат ан- Нусрой» и ИГ*, поскольку свержение законных и международно признанных властей в Дамаске по-прежнему обозначено в качестве основной цели.

«Поэтому мы призывали оппозицию все-таки пересмотреть свои подходы в сторону более конструктивной позиции», — подчеркнул Лаврентьев.

Ранее сообщалось, что российская делегация в Астане призвала вооруженную сирийскую оппозицию подключиться к борьбе с террористическими группировками.

«Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ), как и «Джебхат ан-Нусра»*, признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.