Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ бывшую базу ПВО

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Дейр эз-Зор, 15 сентября. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ расширила зону безопасности около военного аэродрома в Дейр эз-Зоре.

Сирийские источники сообщили, что САА сумела зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) заброшенную базу ПВО в районе авиабазы Дейр эз-Зора.

Отмечается, что в результате наступательных действий правительственные войска вошли в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободили горные массивы Сарда и Каррум, что позволит им взять под огневой контроль находящиеся рядом нефтяные поля.

* Организация запрещена на территории РФ.