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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ бывшую базу ПВО
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ бывшую базу ПВО

    15:59  15 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ бывшую базу ПВО

    Дейр эз-Зор, 15 сентября. Армия Сирии при поддержке ВКС РФ расширила зону безопасности около военного аэродрома в Дейр эз-Зоре.

    Сирийские источники сообщили, что САА сумела зачистить от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) заброшенную базу ПВО в районе авиабазы Дейр эз-Зора.

    Отмечается, что в результате наступательных действий правительственные войска вошли в населенный пункт Аль-Мурия, а также освободили горные массивы Сарда и Каррум, что позволит им взять под огневой контроль находящиеся рядом нефтяные поля.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГИЛ бывшую базу ПВО

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор #пво
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