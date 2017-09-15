Де Мистура призвал решить вопрос об освобождении заключенных в Сирии

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Астана, 15 сентября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в ходе шестого раунда переговоров в Астане не удалось достичь необходимого прогресса в вопросе освобождения заключенных. Об этом он высказался на итоговой пресс-конференции.

Астанинский и женевский процессы должны решить вопрос с задержанными, пропавшими без вести людьми, сказал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Что касается задержанных, то, к сожалению, нет еще достаточного прогресса. Мы настаивали на том, чтобы обсуждался этот вопрос и были конкретные результаты не только в рамках астанинского процесса, но и в ООН, в Нью-Йорке, Женеве», — сказал высокопоставленный дипломат из Организации Объединенных Наций.

Он подчеркнул, что есть тысячи людей, которые ищут пропавших родственников и обращаются за помощью в ООН. Де Мистура призвал разрешить эту проблему. Ранее сообщалось, что Москва призвала вооруженную сирийскую оппозицию подключиться к борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.