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Де Мистура призвал решить вопрос об освобождении заключенных в Сирии
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    Де Мистура призвал решить вопрос об освобождении заключенных в Сирии

    16:11  15 Сентября 2017
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    Де Мистура призвал решить вопрос об освобождении заключенных в Сирии

    Астана, 15 сентября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в ходе шестого раунда переговоров в Астане не удалось достичь необходимого прогресса в вопросе освобождения заключенных. Об этом он высказался на итоговой пресс-конференции. 

    Астанинский и женевский процессы должны решить вопрос с задержанными, пропавшими без вести людьми, сказал спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. 

    «Что касается задержанных, то, к сожалению, нет еще достаточного прогресса. Мы настаивали на том, чтобы обсуждался этот вопрос и были конкретные результаты не только в рамках астанинского процесса, но и в ООН, в Нью-Йорке, Женеве», — сказал высокопоставленный дипломат из Организации Объединенных Наций. 

    Он подчеркнул, что есть тысячи людей, которые ищут пропавших родственников и обращаются за помощью в ООН. Де Мистура призвал разрешить эту проблему. Ранее сообщалось, что Москва призвала вооруженную сирийскую оппозицию подключиться к борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*. 

    Де Мистура призвал решить вопрос об освобождении заключенных в Сирии

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #оон
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