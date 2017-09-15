Актер Марат Башаров попал в черный список «Миротворца»‍

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Киев, 15 сентября. Скандальный украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» российского актера Марата Башарова.

На сайте «Миротворца» уточняется, что башаровпопала в базу за незаконную гастрольную деятельность на территории Крыма и сознательное нарушение государственной границы Украины.

Напомним, несколько дней назад супруг эстрадной певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, также был включен в черный список скандального украинского сайта.