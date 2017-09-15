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Сирия, 15 сентября. Мирные жители требуют боевиков покинуть Восточную Гуту в городе Дума. ИГ* потеряло три деревни на западе «Акербатского котла». РФ, Ирак и Турция договорились о создании новой зоны деэскалации в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли два танка в результате ракетного обстрела ИГ в «Акербатском котле»; ведут обстрелы позиций исламистов в Восточной Гуте Дамаска.

«Исламское государство»: утратило деревни Духур Аль-Ханазир, Шундахия Джанубия и Абу Тарраха к востоку от Хомса; потеряло военный лагерь в результате боевого вылета ВВС Ирака в провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась двух боевиков в результате взрыва к серверу от Даръа.

«Файлак Ар-Рахман»: сбила разведывательный беспилотник САА в районе Джобар на северо-востоке Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла одного из командиров в результате нападения неизвестных боевиков в провинции Идлиб; продолжает столкновения с САА в районе шоссе Саламия — Хомс.

Курды: получили 259 новых бойцов в городе Манбидж в северной части Алеппо; освободили около 20 местных жителей на западе Ракки.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в районах Ад-Джамиля и Аль-Фердоуси в Ракке.

Провинция Дамаск

Как сообщает агентство новостей Barda News, правительственные войска продолжают вести ракетные обстрелы опорных пунктов боевиков «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в квартале Айн-Тарма. В районе Джобар исламистами был сбит разведывательный беспилотный летательный аппарат, предположительно принадлежащий Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает местный Twitter-канал (JobarRev).

Тем временем в городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, прошла демонстрация. Местные жители выступают за выход радикалов вооруженной оппозиции с территории всего оазиса, передает информационный портал Damascus Now.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (vvanwilgenburg) сообщает о том, что 259 новых бойцов присоединились к Военному Совету Манбиджа Сирийской демократической армии**** (SDF) и примут участие в борьбе против протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) на севере региона.

В городах Аль-Баб и Джараблус прошли митинги исламистов, выступающих за свержение законного президента Башара Асада и продолжение сопротивления, передают оппозиционные Twitter-каналы (maaramc12) и (Bawaba_hallab).

Провинция Хомс

По информации, опубликованной военным источником в сети Twitter (watanisy), сирийские войска совместно с Национальными силами обороны****** (NDF) заняли деревни Духур Аль-Ханазир, Шундахия Джанубия и Абу Тарраха, расположенные на западных окраинах «Акербатского котла». Однако в ходе столкновений правительственные силы и их союзники потеряли несколько единиц военной техники. Два танка САА были уничтожены ракетными ударами радикалов «Исламского государства»*, передает Twitter-канал (tb13577641). О потерях армии Башара Асада в живой силе не сообщалось.

Провинция Даръа

Агентство новостей Qasioun News сообщает о том, что два исламиста Сирийской свободной армии (ССА) были убиты в результате взрыва автомобиля к северу от административного центра провинции. Самодельное взрывное устройство было заложено на обочине дороги. Несмотря на то, что ни одна из антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за организацию теракта, местные активисты уверены, что виновниками произошедшего являются террористы террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», входящей в состав «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Согласно сведениям военного источника в соцсети Twitter (cter15), группа неизвестных вооруженных людей после пятничной молитвы напала на одного из высокопоставленных командиров террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» и имама местной мечети. Предполагается, что налет мог быть совершен исламистами конкурирующей группировки «Ахрар Аш-Шам» или террористами одной из «спящих ячеек» «Исламского государства».

Между тем в городе Ад-Дана, расположенном на севере региона, прошла акция протеста, организованная боевиками альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»****. Протестующие выступили против режима Асада и мирных переговоров в Астане, сообщает Twitter-канал (ammarjohmani). Напомним, как сообщали корреспонденты ФАН, Иран, Россия и Турция достигли соглашения о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Режим прекращения огня между радикалами «умеренной оппозиции» и войсками САР будет действовать как минимум в течение шести месяцев. Кроме того, стороны договорились о создании совместного российско-иранско-турецкого координационного центра.

Провинция Ракка

Сирийским демократическим силам**** (SDF) удалось освободить около 20 гражданских лиц, проживающих в квартале Нахда на западе города Ракка. Об этом сообщает информационное агентство Hawar News. Мирные жители были направлены в районы, находящиеся под контролем курдских отрядов.

ВВС западной коалиции во главе с Соединенными Штатами продолжают наносить авиаудары в поддержку наступления курдов. Последние воздушные атаки коалиционные военные самолеты провели в районах Ад-Джамиля и Аль-Фердоуси, передает военный источник в Twitter (Sour_News). Об итогах боевых вылетов не сообщалось.

Провинция Хама

Как передает источник на своей странице в Twitter (Shababeeksouria), продолжаются столкновения между исламистами «Тахрир Аш-Шам» и подразделениями Сирийской арабской армии (САА) в районе шоссе, пролегающего между городами Саламия и Хомс. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало. Сообщается, что инициаторами вооруженных стычек выступили исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам»*, которые занимают территории на южных окраинах провинции Хама.

Ирак

Согласно информации новостного портала Iraqi News, иракская авиация провела боевой вылет на западе провинции Аль-Анбар, граничащей с Дейр эз-Зором в Сирии, и полностью уничтожила военный лагерь «Исламского государства». Террористы, находившиеся внутри здания на момент удара, были ликвидированы. Кроме того, ИГИЛовцы также потеряли несколько военных автомобилей. Авианалет был проведен после получения точных разведывательных данных о готовящейся операции ИГИЛ* в регионе Кербела.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)