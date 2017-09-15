Путин и Макрон поддержали возобновление прямых переговоров по корейскому кризису

В Избранное

Москва, 15 сентября. Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону вопрос урегулирования корейского кризиса, высказавшись за возобновление прямых переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.

При этом стороны особо отметили, что иного пути решения проблемы быть не может. «Главы государств были едины во мнении о недопустимости дальнейшей эскалации напряженности на Корейском полуострове, чреватой непоправимыми последствиями», — говорится в сообщении на официальном сайте главы РФ.