Путин призвал Макрона поддержать инициативу РФ о миссии ООН на Украине

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Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин призвал президента Франции Эммануэля Макрона поддержать предложение Москвы об учреждении миссии ООН по содействию охраны мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров мировые лидеры также отметили важность полного соблюдения перемирия на юго-востоке Украины.

Ранее Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Донбасс для обеспечения безопасности представителей ОБСЕ. Миротворцы, по словам российского президента, должны находиться только на линии разграничения.

По словам пресс-секретаря глав государства Дмитрия Пескова, позиция РФ по размещению миротворцев на Украине достаточно гибкая.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон договорились наращивать координацию по урегулированию в Сирии.