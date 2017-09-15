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Общество
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Политика
Захарова назвала «фантомной болью» устроенный в Киеве «ялтинский» форум
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    Захарова назвала «фантомной болью» устроенный в Киеве «ялтинский» форум

    18:33  15 Сентября 2017
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     Захарова назвала «фантомной болью» проходящий в Киеве «ялтинский» форум

    Ялта, 15 сентября. Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Киева назвать проходящий в украинской столице форум «ялтинским» является примером фантомной боли по Крыму. 

    Накануне в Киеве стартовал форум «Ялтинская европейская стратегия», в которой принимает участие украинский президент Петр Порошенко, бывший глава Госдепартамента США Джон Керри, а также вице-президент ЕК по энергетическому союзу Марош Шефчович. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала форум «фантомной болью» украинских властей. 

    «Разве это единственная странность, которую мы наблюдаем сейчас со стороны киевского режима? Ну можно сказать, что это фантомные боли, но виноватых искать киевскому режиму в этом, мне кажется, за рубежом не следует», — сказала дипломат.

    Захарова подчеркнула, что Киеву удобно обвинять в провалах в экономической и социальной политике Россию, которая якобы отобрала Крым.  «Это колоссальная ошибка», — резюмировала она. Отметим, что Крым стал российским по итогам мартовского референдума 2014 года, вопрос о принадлежности полуострова по мнению Москвы закрыт окончательно.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #киев #захарова #крым
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