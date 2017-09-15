Порошенко заявил, что Украина «вместе с безвизом вернет и Ялту» в 2018 году

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Киев, 15 сентября. Президент Украины Петр Порошенко обозначил приоритетную задачу страны на 2018 год — это «возвращение» российского Крыма. Посвященное полуострову заявление он сделал на встрече Ялтинской европейской стратегии.

«Перечень реформ будет очень длинный, потому что это единственная для нас стратегия – мирно вернуть не только Донбасс, но вместе с безвизом и Соглашением об ассоциации мы вернем и Ялту. На самом деле такая цель на следующий год у нас», — приводит его слова «112 Украина».

Добавим, ранее власти Крыма назвали ущербной идею Порошенко о создании международной группы «друзей по деоккупации Крыма». Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский посоветовал президенту создать «международный клуб анонимных алкоголиков», поскольку пользы от этого было бы больше.