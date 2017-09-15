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Ушла эпоха: эксперт о разрушении зонда «Кассини» в атмосфере Сатурна
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    Ушла эпоха: эксперт о разрушении зонда «Кассини» в атмосфере Сатурна

    16:40  15 Сентября 2017
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    Ушла эпоха: эксперт о разрушении зонда Cassini в атмосфере Сатурна

    Автоматическая межпланетная станция «Кассини» отправила на Землю последний сигнал и закончила свое существование в атмосфере планеты Сатурн, сообщает NASA. Разрушение зонда для американского аэрокосмического агентства — конец целой эпохи смелых решений и прорывных идей, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

    Сообщается, что сигнал от зонда был окончательно потерян 14.56 по Москве. Спустя 45 секунд после этого события космическая станция прекратила свое существование.

    «Мы очень горды тем, что наш зонд проработал 13 лет на орбите далекой планеты почти идеальным образом, с минимумом проблем и внештатных ситуаций. За это время он получил более 500 тысяч фотографий, совершил 160 пролетов мимо Титана и передал на Землю около 635 гигабайтов данных. Это фантастически большой объем информации, учитывая, что «Кассини» был спроектирован в 80-х годах прошлого века и построен на базе технологий того времени», — сообщил руководитель миссии Эрл Мейз.

    Стоит отметить, что «Кассини» один из самых дорогих, но при этом долгоиграющих и успешных проектов американского аэрокосмического агентства. Зонд создавался в самые «жирные» и денежные годы для NASA. Среди проектов, разрабатываемых в то время, можно особенно отметить зонды «Вояджер» и «Викинг», автоматическую станцию «Галилео», а также телескоп «Чандра» и марсоход Curiosity.

    Планета Сатурн

    «Но «Кассини» стал настоящим успехом наших американских и европейских коллег. Они действительно вложили сердце и душу в этот проект, и он отплатил им тем же. Станцию запустили с мыса Канаверал в 1997 году, и только спустя 20 лет она завершила свою работу. Этот зонд присылал важные научные данные до самого конца, до момента, пока его антенны и датчики не начали буквально отрываться от корпуса. Ушла эпоха смелых решений и прорывных идей. Грустно», — сообщил Лагин.

    Руководство завершившейся миссии ожидает, что последние полученные от зонда данные помогут человечеству раскрыть некоторые тайны рождения Солнечной системы и то, как материя его колец превращается в экзотический дождь в верхних слоях воздуха планеты-гиганта.

    «Я даже не знаю, когда будет создан проект, который сможет вплотную приблизиться к тем успехам, которых удалось добиться благодаря миссии «Кассини». Но как мы знаем, космос — это территория вне политики, и может быть, кооперация всех космических агентств и конструкторских бюро позволила бы продвигать нечто подобное», — размышляет собеседник ФАН.

    В NASA рассказали о последних минутах уникального космического аппарата. При снижении «Кассини» разогнался до скорости в 120 тысяч километров в час и сгорел в атмосфере Сатурна через одну-две минуты. При этом станция продолжала передавать на Землю данные. Последними погибли радиоизотопные источники энергии, защищенные от внешней среды оболочками из тугоплавкого иридия.

    Кольца Сатурна

    Напомним, «Кассини» был спроектирован Лабораторией реактивного движения — научно-исследовательским центром NASA. В работах над проектом принимали участие также сотрудники Европейского и Итальянского космических агентств. Опыт, накопленный за годы работы зонда, будет использован во время подготовки новой автоматической станции Europa Clipper, которую NASA планирует вывести на траекторию полета к Юпитеру в 2020-х годах.

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    Автор: Сергей Гагарин
    #космос #земля #солнечная система #сатурн #кассини #зонд #томатическая станция #разрушилась #конец миссии
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