Стена огня и давка: очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона

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Лондон, 15 сентября. Очевидцы рассказали первые подробности о взрыве, произошедшем в метрополитене.

По словам одной из пострадавших, когда взрывное устройство сработало, «огненный шар прокатился по всему вагону». Другой очевидец добавил, что вспышка от взрыва была похожа на «стену огня».

В данный момент сотрудники полиции разыскивают человека, который оставил взрывное устройство возле двери вагона в лондонском метрополитене.

Ранее сообщалось, что очевидцы взрыва устроили настоящую панику и давку в метрополитене. Люди в страхе сметали друг друга, пытаясь добраться до выхода из подземки.

????????| First images of the surroundings of #ParsonsGreen station, west of #London where it has produced an explosion. pic.twitter.com/7XORPA0Pqs — Typical Indian (@motivation0907) September 15, 2017

Напомним, что взрыв в метро произошел в час пик. Полиция уже назвала произошедшее терактом. Информация о точном числе пострадавших до сих пор не сообщается. Данные о погибших не предоставлялись.