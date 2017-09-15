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Стена огня и давка: очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона
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    Стена огня и давка: очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона

    15:43  15 Сентября 2017
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    Стена огня и давка: очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона

    Лондон, 15 сентября. Очевидцы рассказали первые подробности о взрыве, произошедшем в метрополитене.

    По словам одной из пострадавших, когда взрывное устройство сработало, «огненный шар прокатился по всему вагону». Другой очевидец добавил, что вспышка от взрыва была похожа на «стену огня».

    Стена огня и давка: очевидцы рассказали о взрыве в метро Лондона

    В данный момент сотрудники полиции разыскивают человека, который оставил взрывное устройство возле двери вагона в лондонском метрополитене.

    Ранее сообщалось, что очевидцы взрыва устроили настоящую панику и давку в метрополитене. Люди в страхе сметали друг друга, пытаясь добраться до выхода из подземки.

    Напомним, что взрыв в метро произошел в час пик. Полиция уже назвала произошедшее терактом. Информация о точном числе пострадавших до сих пор не сообщается. Данные о погибших не предоставлялись.

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    Автор: Дима Оленин
    #взрыв #теракт #лондон
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