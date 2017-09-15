Сирия и ВКС РФ блокируют ИГ в Дейр эз-Зоре: армия должна форсировать Евфрат и перекрыть путь курдам

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Подразделения Сирийской арабской армии (САА) при помощи российских ВКС перерезали ключевые пути поставок террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ), связывающие Дейр эз-Зор с другими стратегическими оплотами боевиков — городами Аль-Маядин и Абу Кемаль, расположенными на юге региона недалеко от границы с Ираком. Об этом сообщило информагентство «Сурия Аль-Эн». Отмечается, что данный успех может в значительной степени ускорить освобождение административного центра провинции от оккупации ИГИЛ*.

В настоящее время правительственные силы САР и ВКС РФ продолжают развивать преимущество в столкновениях с отрядами ИГ* в окрестностях Дейр эз-Зора. На прошлой неделе были деблокированы северо-западные районы стратегически ценного города, а также снята осада с аэродрома в юго-западных предместьях столицы провинции. Сейчас союзники продолжают постепенно расширять зону контроля в этом регионе.

Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», рассказал в ходе беседы с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) о трех основных направлениях работы САА и ВКС РФ в районе Дейр эз-Зора, а также оценил возможность выхода сирийских подразделений на северный берег реки Евфрат. Первым из трех районов являются северные предместья административного центра провинции, где располагается поселение Аль-Багилия и где пролегают пути, связывающие Дейр эз-Зор с еще одним важным форпостом террористов ИГИЛ — городом Маадан-Джадид.

«Сейчас наступление идет вдоль южного берега Евфрата на северо-запад в направлении Маадана. Поселок Аль-Багилия, который полтора года удерживался боевиками, был освобожден, и теперь армия Сирии расширяет здесь зону контроля. Подразделения САА уже заняли берег реки в этом районе, то есть теоретически они могут использовать эти территории для переправы. Однако проблема состоит в том, что левый берег еще совсем не очищен от боевиков».

Параллельно продолжается операция в западных районах самого административного центра, где террористы ИГ, почти в совершенстве освоившие тактику ведения уличных столкновений, оказывают наиболее ожесточенное сопротивление. По мнению военного эксперта, на этом направлении достичь Евфрата и переправиться через реку, несомненно, будет значительно сложнее: почти вся восточная часть города по-прежнему находится в оккупации террористов.

«Далее идет зачистка городских кварталов Дейр эз-Зора, завершить которую в короткий срок вряд ли получится, поскольку боевики упорно сопротивляются, используя жилую застройку. Но прогресс есть. По крайней мере, прилегающие к городу территории зачищены уже почти полностью».

Третий район активных военных действий — территории к востоку от разблокированного на прошлой неделе военного аэродрома «Дейр эз-Зор». На этом направлении, как сообщается, ведется подготовка к переправе, однако бои с террористами ИГИЛ на правом берегу пока продолжаются, активную поддержку правительственным силам здесь также оказывают российские ВКС. Обстановку в этом районе, однако, осложняет приближение курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Демократических сил Сирии (SDF), которые наступают под командованием США со стороны провинции Хасака. Они намерены первыми занять нефтяные месторождения к востоку от города и не допустить того, чтобы подразделения САА высадились на северный берег.

«Кроме того, операция идет и к югу от города, она связана с занятием поселка Джафра. Именно там и разворачиваются мероприятия по подготовке к форсированию Евфрата с целью высадиться на северном берегу и перехватить поселки Ат-Табия и Хушам. Тем самым САА поставит блок для дальнейшего продвижения курдских формирований, которые наступают с юга от Аш-Шаддади и уже подошли к северным пригородам Дейр эз-Зора. Однако еще не поступала информация о размерах переправочного парка в этом районе. Сообщений о том, что сирийские военные полностью заняли этот плацдарм, пока также не приходило».

С южным направлением, кроме того, связана планомерная подготовка союзных сил к дальнейшему развитию наступления на юг вдоль Евфрата, отмечает Борис Рожин. В этой части региона пролегают дороги, соединяющие последние крупные форпосты «Исламского государства» в САР с опорными пунктами террористов в Ираке. Освобождение этих территорий приведет к окончательному поражению боевиков ИГ в Сирии.

«Также идет постепенное продвижение вдоль южного берега Евфрата на юго-восток — в направлении Аль-Маядина и Абу Кемаля. Эти города фактически являются последними крупными населенными пунктами, полностью занимаемыми террористами ИГИЛ. Сейчас вряд ли можно говорить, что будет осуществлен бросок напрямую. Скорее всего, пока еще создаются только предпосылки для последующего наступления».

Важно отметить, что ключевую роль в планировании и проведении операций играет российская сторона. Напомним, правительственным войскам САР удалось прорвать оборону боевиков на северо-западе Дейр эз-Зора только после того, как ударами ракет «Калибр», выпущенных с кораблей ВМФ РФ в Средиземном море, были ликвидированы стратегические военные объекты «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.