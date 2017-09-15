Путин и Макрон договорились наращивать координацию по урегулированию в Сирии

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Москва, 15 сентября. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Франсуа Макрон в ходе телефонных переговоров выразили готовность к наращиванию координации по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в сообщении, стороны обсудили ситуацию в Арабской республике, в том числе политическое урегулирование и создание зон деэскалации.

«Выражена готовность к наращиванию российско-французской координации, в том числе в рамках Женевского процесса под эгидой ООН», — указано в сообщении.

По словам спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, завершение этапа создания четырех зон деэскалации по итогам шестых межсирийских переговоров в Астане открывает путь к полному прекращению огня.