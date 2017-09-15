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Россия призвала вооруженную оппозицию Сирии подключиться к борьбе против ИГ — Лаврентьев
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    Россия призвала вооруженную оппозицию Сирии подключиться к борьбе против ИГ — Лаврентьев

    15:41  15 Сентября 2017
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    Россия призвала вооруженную оппозицию Сирии подключиться к борьбе против ИГ — Лаврентьев

    Астана, 15 сентября. Российская делегация в Астане призвала вооруженную сирийскую оппозицию подключиться к борьбе с террористическими группировками, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

    Глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев после состоявшейся шестой встречи на казахской площадке сделал заявление. Высокопоставленный дипломат сообщил, что Россия призвала вооруженную сирийскую оппозицию вести борьбу против террористических группировок. 

    «Крайне важно, как мы считаем, добиться скорейшего подключения вооруженной оппозиции, конструктивной ее части, к борьбе с действующими в Сирии террористическими организациями ИГ*, с «Джебхат ан-Нусрой»* (обе группировки запрещены в России)», — сказал Лаврентьев.

    Ранее спецпредставитель главы государства озвучил список стран, которые могут стать наблюдателями за процессом урегулирования ситуации в Сирии, в их числе Китай, Египет, ОАЭ. В Астане состоялась шестая встреча по Сирии, сирийская оппозиция позитивно оценила очередной раунд. 

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия
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