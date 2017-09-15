Зонд «Кассини» завершил свою миссию, сгорев в атмосфере Сатурна

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Вашингтон, 15 сентября. Космический зонд «Кассини» завершил свою почти 20-летнюю миссию, сгорев в плотных слоях атмосферы Сатурна. Аппарат передавал данные об атмосфере планеты до самого конца.

Миссия космического зона была завершена 15 сентября в 14.54 по московскому времени. С аппаратом прекратилась связь, что свидетельствовало о запуске процесса его разрушения. Уничтожение станции подтвердили в NASA. На сайте американского космического агентства можно посмотреть «прощальные» снимки, которые сделал «Кассини».

Cassini showed us the beauty of Saturn.

It revealed the best in us.

Now it's up to us to keep exploring. pic.twitter.com/E4p1jOvFKf — CassiniSaturn (@CassiniSaturn) September 15, 2017

Межпланетная станция, названная в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини, была запущена 15 октября 1997 года. За время своей работы зонд передал на Землю более 450 тыс. фотографий.