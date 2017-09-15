Зонд «Кассини» завершил свою миссию, сгорев в атмосфере Сатурна
Вашингтон, 15 сентября. Космический зонд «Кассини» завершил свою почти 20-летнюю миссию, сгорев в плотных слоях атмосферы Сатурна. Аппарат передавал данные об атмосфере планеты до самого конца.
Миссия космического зона была завершена 15 сентября в 14.54 по московскому времени. С аппаратом прекратилась связь, что свидетельствовало о запуске процесса его разрушения. Уничтожение станции подтвердили в NASA. На сайте американского космического агентства можно посмотреть «прощальные» снимки, которые сделал «Кассини».
Межпланетная станция, названная в честь итальянско-французского астронома Джованни Кассини, была запущена 15 октября 1997 года. За время своей работы зонд передал на Землю более 450 тыс. фотографий.