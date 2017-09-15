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Путин и Макрон договорились наращивать координацию по Сирии
Новости Сирии
Китай, Ирак и Ливан могут войти в число стран-наблюдателей по Сирии — Лаврентьев
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    Китай, Ирак и Ливан могут войти в число стран-наблюдателей по Сирии — Лаврентьев

    15:27  15 Сентября 2017
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    Китай, Ирак и Ливан могут войти в число стран-наблюдателей по Сирии — Лаврентьев

    Астана, 15 сентября. Глава делегации России на переговорах по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в список наблюдателей по Сирии могут войти Китай, ОАЭ, Египет, Ирак и Ливан, власти Казахстана отправят соответствующую заявку. 

    Спецпосланник главы государства РФ по Сирии Александр Лаврентьев озвучил список стран, которые могут стать наблюдателями по САР, в их число входят Китай, Ирак, Египет и ряд других стран. Астана передаст заявку названным государствам.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #иран
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