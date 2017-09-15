Китай, Ирак и Ливан могут войти в число стран-наблюдателей по Сирии — Лаврентьев

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Астана, 15 сентября. Глава делегации России на переговорах по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что в список наблюдателей по Сирии могут войти Китай, ОАЭ, Египет, Ирак и Ливан, власти Казахстана отправят соответствующую заявку.

Спецпосланник главы государства РФ по Сирии Александр Лаврентьев озвучил список стран, которые могут стать наблюдателями по САР, в их число входят Китай, Ирак, Египет и ряд других стран. Астана передаст заявку названным государствам.