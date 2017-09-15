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Политика
Переговоры в Астане: эксперт объяснил, почему зона деэскалации в Идлибе особенно важна для мира в Сирии
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    Переговоры в Астане: эксперт объяснил, почему зона деэскалации в Идлибе особенно важна для мира в Сирии

    17:37  15 Сентября 2017
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    Проблемный регион: эксперт объяснил, почему зона деэскалации в Идлибе особенно важна для мира в Сирии

    Россия, Иран и Турция после очередной сессии переговоров в Астане объявили о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике, в том числе в Идлибе. Об этом со ссылкой на заявление гарантов заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов. По его словам, эти зоны — временная мера с первоначальным сроком действия в шесть месяцев.

    Директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что самой проблемной зоной является Идлиб, и пока непонятно, как будет складываться ситуация.

    «Основная проблема — это зона деэскалации в Идлибе. С остальными зонами все предельно ясно — там идет имплементация договоренностей: стрельба фактически остановлена, оппозиция тоже признает, в зоны поступает гуманитарная помощь. А в Идлибе пока проблема», — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков.

    Зоны созданы в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс

    В сообщении трех стран гарантов указано, что зоны деэскалации созданы в соответствие с меморандумом от 4 мая 2017 года.

    «Зоны созданы в Восточной Гуте, в определенных частях на севере провинции Хомс, в провинции Идлиб и определенных частях соседних провинций (провинции Латакия, Хама и Алеппо, а также в определенных районах на юге Сирии)», — уточняется в совместном заявлении России, Ирана и Турции. 

    В документе также подчеркивается, что «ни при каких обстоятельствах создание зон деэскалации не подрывает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Сирии».

    «Идлиб и до событий 2011 года был проблемным регионом. Там всегда была сильная оппозиция исламистов. Сейчас с разных концов Сирии в Идлиб нагнали и навезли самых разных оппозиционных экстремистских сил, которые, как мы знаем, регулярно вступают в столкновения между собой. Поэтому, как будет происходить деэскалация именно в этом регионе, пока не вполне понятно, — считает собеседник ФАН Дмитрий Егорченков. — Если страны-гаранты — Россия, Турция и Иран — приняли решение создать такую зону, значит, есть некий план, некое понимание и видение того, как это будет происходить. Будем надеяться, что он будет реализован, что позволит поставить фактическую точку в гражданском противостоянии в Сирии».

    Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что не менее пяти сирийских вооруженных группировок, связанных с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»* — «Джебхат ан-Нусры»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), объявили, что не имеют ничего общего с указанной коалицией и сдаются правительственными силам.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алиса Яковлева
    #россия #сирия #алеппо #турция #дамаск #хама #иран #латакия #идлиб #хомс #аль-каида #егорченков #астана #абдрахманов #тахрир аш-шам
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